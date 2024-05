Reprodução/Instagram Caio Blat e Luisa Arraes possuem um relacionamento aberto

Caio Blat, de 43 anos, foi direto ao comentar sobre relacionamento que mantém com Luisa Arraes, de 30. Perguntado sobre o recente affair que a parceira teve com o cantor Francisco Eller, filho de Cássia Eller, o ator foi direto: “Acho ótimo”.

"A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo. Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. Tem a ver com patriarcado. A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor", disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

O ator mostrou não se importar com as fotos de Luiza beijando outro homem. "Saiu só uma vez (uma foto), é bom. É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é superapaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo".

