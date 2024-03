Reprodução / YouTube Bruno Gagliasso revela que Giovanna Ewbank se casou virgem

Bruno Gagliasso revelou durante o “Surubaum” postado nesta terça-feira (19), que a esposa, Giovanna Ewbank, se casou virgem. Mas a atriz rebateu dizendo que teve outras experiências sexuais sem ser com ele.

O comentário do ator veio depois de Gominho, um dos convidados da semana, dizer que conhecia algumas pessoas que se casaram virgem e “deu merda”, porque sexo não era interessante o suficiente e atrapalhar o relacionamento.

Bruno, então, revelou que Giovanna Ewbank se casou virgem, mas afirmou que isso não atrapalhou o casamento. A apresentadora rebateu dizendo que sexo não é só a penetração, e, por isso, teve relações além de com o ator.

“Aliás, descobri aqui nesse programa Surubaum que, pelo jeito, transei com mais pessoas do que imaginava, porque o sexo não é só penetração”, comentou.

Preta Gil, a outra convidada, também disse que achava que sexo era só a penetração. “Pois é, para mim também, por isso pensei que transei com tão poucas pessoas na vida. Agora que estou ficando bem feliz, porque acho que transei bem mais”, respondeu Giovanna.





