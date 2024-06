Reprodução/Instagram Deborah Secco escolhe biquíni fininho para parque aquático com a filha

Deborah Secco está aproveitando as férias com a filha, Maria Flor, na Disney. E nesta quinta-feira (27), a atriz compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais e deu o que falar com o biquíni escolhido.

No parque aquático, a artista apostou em um biquíni preto simples e finíssimo na parte de baixo. O modelo rendeu muitos comentários dos internautas.

"Dia perfeito no Volcano Bay!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores não deixaram de comentar. "Amo a Débora, mas nunca entendi porque ela gosta tanto de mostrar tanto o corpo", disse uma; "Pra nós brasileiras o biquininho é lindo, mas o parque permitiu você ficar com ele?", questionou outra; "Que mania as pesso as têm de cuidar do look dos outros", defendeu uma terceira.

