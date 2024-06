Reprodução: Instagram Deborah Secco e Maria Flor

A atriz Deborah Secco postou nesta terça (25) uma foto ao lado de Maria Flor, filha da artista. As duas apareceram no registro com o look combinando. Com uma blusa preta, uma calça jeans e um tênis branco, elas apareceram iguais.



Na última segunda (24), a veterana anunciou nas redes sociais a chegada à cidade de Orlando. "Oi, Orlando! Chegamos!", escreveu ela na legenda do storys em que publicou ao lado da filha. Na imagem, elas estão usando outra roupa similar: uma camiseta branca.

Deborah Secco e Hugo Moura foram casados por 9 anos. Eles estavam juntos desde 2015 e terminaram em abril de 2024. Juntos, eles possuem uma filha: Maria Flor, de 8 anos. O ex-casal se separou amigavelmente.

Deborah Secco e Maria Flor

A artista é uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. Deborah Secco estrelou sucessos como os filmes "Bruna Surfistinha" e "Confissões de uma Adolescente". Nas novelas, a veterana protagonizou "América", folhetim escrito por Gloria Perez e participou de "Bom Sucesso".

