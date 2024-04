Reprodução / GNT Deborah Secco e Hugo Moura





Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram a separação, nesta quinta-feira (4). A atriz e o modelo estavam casados há nove anos e têm uma filha juntos, Maria Flor, de oito anos.





"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", informou a equipe dos artistas ao gshow.





Até o momento desta publicação, Deborah não se pronunciou nas redes sociais sobre o término. Já Hugo compartilhou uma mensagem apontada como indireta por internautas: "Nunca subestime o poder da sua irrelevância".

Secco e Moura começaram a namorar em 2015, mesmo ano em que trocaram alianças. A atriz engravidou e os dois oficializaram a união em uma cerimônia civil e religiosa. Maria Flor nasceu em dezembro daquele ano.

A última aparição pública do casal aconteceu em dezembro de 2023, quando foram fotografados juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Já no Carnaval, Deborah curtiu as celebrações cariocas e Hugo aproveitou a festa em Salvador, na Bahia.

Em janeiro de 2024, a atriz explicou os detalhes do casamento aberto com o modelo . Deborah Secco costuma fazer declarações sobre sexualidade e já falou abertamente de intimidades com Hugo Moura , como em um programa do GNT.

