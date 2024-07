Tiago Ghidotti Filho de Zé Vaqueiro morre aos 11 meses

Arthur, terceiro filho de Zé Vaqueiro e sua mulher, Ingra Soares, morreu aos 11 meses de idade. A notícia foi divulgada pelo casal em seus respectivos Stories do Instagram, na madrugada desta terça-feira (9). O menino nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, dizia o comunicado.

Arthur ficou internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) desde o parto, no dia 23 de julho, até 16 de maio, quando foi para casa pela primeira vez. No dia seguinte (17), a influencer contou que ele tinha voltado para a UTI, após sofrer uma parada cardíaca.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome curel. Nos ajuda, Deus”, desabafou Ingra ao falar da piora do estado do filho.

Zé Vaqueiro também pediu orações para Arthur. “A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não, é mesmo!”, explicou. “Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e assim como nós ficou eliz com a notícia da alta dele ontem”, continuou o cantor.

Zé disse que a família mantinha a fé. “Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas”, completou o cantor.

No fim de junho, Arthur foi submetido a mais uma cirurgia: uma traqueostomia. Segundo a influenciadora, o filho ficou bem após o procedimento.

“Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem”, celebrou Ingra, que ainda elogiou a força do caçula, que a motiva a ter fé e seguir em busca de melhorias. “Você é tão forte, meu amor. Estamos lutando por você”, finalizou ela.

A traqueostomia é a abertura frontal na traqueia do paciente e tem o objetivo de facilitar a chegada do ar até os pulmões no processo de respiração.

Ingra e o cantor também são pais de Daniel Martim, de 3 anos de idade, e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior da influencer. O casal compartilhou, desde o nascimento do menino, sua evolução no hospital, como o momento em que passou a respirar sem aparelhos.

Ingra e Zé Vaqueiro também celebraram os mesversários do filho, com pequenas comemorações na UTI, e Arthur encantou a internet ao aparecer de roupinha de pirata no Carnaval. Batizado no hospital, ele ganhou uma música do pai, Eu Escolheria Você, em março. Em abril, o bebê foi finalmente extubado, em uma vitória comemorada pelos pais e pelos fãs que torciam por sua recuperação.

Antes da breve ida de Arthur para casa, Ingra fez cursos especiais com profissionais médicos, de forma a aprender os procedimentos necessários para cuidar do menino em casa. “Toda honra e glória a Deus. Ele sabe de tudo e está no controle. Vale a pena ser fiel. Uma nova fase se inicia na vida da minha família. Bem vindo a sua casa, meu filho”, se emocionou Zé Vaqueiro quando ele e Ingra finalmente levaram Arthur para seu lar.

