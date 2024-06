Reprodução: Instagram Zé Vaqueiro vestido de Capitão América

O cantor Zé Vaqueiro supreendeu o filho ao se fantasiar de super-herói nesta sexta (28). "Daniel está na fase de gostar de super heróis, fiz essa surpresa hoje pra ele. O Capitão América", escreveu ele na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista adoraram o momento. "Quando você menos espera Zé Vaqueiro inventa uma coisa diferente", brincou um usuário. "Os heróis mais amados", disse um segundo.

"Um super papai", enalteceu um terceiro. "A foto mas linda que vi hoje", aclamou um quarto. "Que lindo! Deus os abençoe sempre", comentou um quinto. "Eita, paizão", avaliou um sexto. "Capitão Vaqueiro e Baby Batman", ironizou um sétimo.

Zé Vaqueiro e o filho fantasiados Reprodução: Instagram Zé Vaqueiro e o filho fantasiados Reprodução: Instagram Zé Vaqueiro e o filho fantasiados Reprodução: Instagram Zé Vaqueiro e o filho fantasiados Reprodução: Instagram

"Mas ai meu coração não aguenta! Zé America", opinou um oitavo. A esposa do cantor também gostou do momento pai e filho. "Meu exemplo de homem", expressou Ingrid Soares nos comentários.

