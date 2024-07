Foto: Divulgacao Naldo Benny

Na última terça-feira (16), o cantor Naldo Benny, de 45 anos, viralizou nas redes sociais. Os motivos? As revelações inusitadas que fez durante participação no "Surubaum", atração comandada por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no YouTube.





O músico revelou que já chegou a praticar relações sexuais mais de 30 vezes por semana e chocou Giovanna Ewbank durante o programa. "Tipo assim, é tesão todos os dias. É vontade de transar toda a hora. 37 por semana é meu recorde", afirmou Naldo. "Deus me livre", rebateu a mulher de Bruno Gagliasso.





Outra revelação que repercutiu na web foi a de uma suposta experiência sexual que teria durado oito dias. Ex-contratado da Globo , André Marques, que também participou do "Surubaum", detalhou que Naldo ficou em um hotel acompanhado de outras mulheres por mais de uma semana.





"Era uma segunda-feira e saímos da boate para um after . Chamei três donzelas e elas pediram para chamar o Naldo porque gostavam dele. Fomos para um hotel em Niterói, pa* cantando, 'Surubão de Noronha' invertido. Eu tinha gravação do 'Videoshow' e fui para o Projac na terça de manhã. Voltei na sexta e o Naldo ainda estava lá", iniciou.



"Fui apresentar outro programa no sábado e as meninas começaram a chamar outras meninas. Tem até uma placa no motel com o Naldo até hoje. Foram oito dias. Nesse tempo, eu fiz tatuagem, engordei 4 kg e o Naldo continuava m*tendo. Ele nem suava", finalizou André Marques.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp