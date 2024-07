Reprodução Instagram Jade exibe madeixas loiras para nova personagem

A ex-BBB, influenciadora e empresária Jade Picon, de 22 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (22) para compartilhar alguns cliques da viagem turística que ela fez em Atins, nos Lençóis Maranhenses. A artista exibiu as novas madeixas loiras e apostou em um vestido colorido com conchas.





Nos comentários da postagem, os fãs de Picon rasgaram elogios a ela e opinaram sobre o novo visual. "Não deixe de ser loira nunca mais", pediu uma usuária do Instagram. "Maravilhosa", acrescentou outro. "Você está linda", declarou um terceiro. "Deusa", disse um quarto. "Uma princesa", escreveu uma quinta. "A mulher perfeita existe", brincou ainda uma sexta internauta.





Por que Jade ficou loira?

Conhecida por exibir as madeixas castanhas, a influenciadora surpreendeu os fãs quando revelou que tinha decidido ficar loira. A mudança na coloração, no entanto, não foi feita apenas por um desejo pessoal dela em abandonar a antiga cor dos fios.







Jade Picon apostou no loiro por um motivo profissional: o próximo trabalho dela como atriz. Após ter vivenciado a mimada Chiara em "Travessia" (2023), a ex-BBB se dedicará novamente a atuação. Ela ainda não detalhou aos fãs qual o próximo papel e se é em uma novela, filme ou peça de teatro.

Ex-BBB estava no Maranhão Reprodução Instagram Jade Picon exibe vestido decorado com conchas Reprodução Instagram Jade exibe madeixas loiras para nova personagem Reprodução Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp