Reprodução/Instagram Naldo afirma que bateu o próprio recorde de sexo na semana

Naldo Benny revelou que quebrou o próprio recorde de sexo na semana. Durante o programa 'Surubaum', o cantor afirmou que o recorde era de 37 vezes, mas redes sociais ele contou que o número aumentou.

"É tesão todos os dias, é vontade de transar toda hora. 37 por semana é o meu recorde", declarou no programa, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Nos comentários, até Xuxa Meneghel se surpreendeu: "Cara, nem sei o que dizer", disse.

A repercussão do vídeo levou Naldo aos Stories do Instagram para contar a novidade. "O pessoal ficou assustado comigo, papo das 37, agora já foram 41, já bati mais esse recorde", afirmou.

Ele ainda mandou um recado para a rainha dos baixinhos. "Xuxa, minha querida, você também pode botar para ferver aí", concluiu.





