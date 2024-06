Reprodução/Instagram Naldo Benny exibe vida de luxo e ostentação nas redes sociais

Naldo Benny chama a atenção nas redes sociais ao compartilhar momentos de uma vida cercada por luxo, viagens internacionais, fotos em jatinho, carros de luxo, relógios de grife e muita ostentação ao lado da esposa, Ellen Cardoso.

O que o funkeiro de 45 anos mostra ao público não condiz com uma dívida de R$ 235.511,00. Segundo o jornal Extra, Naldo acumula um débito no valor de R$ 164.899 desde 2019, somada de duas ações judiciais em nome do cantor. Ele ainda tem dívida de R$ 59.366 de natureza da justiça do trabalho, somada também a dois processos no valor de R$ 7.329 e R$ 3.917.

Entre as ostentações recentes do artista, está um look no valor de R$ 31 mil, da Louis Vuitton, usado para um de seus shows, relógio rolex, que custa R$ 250 mil. Ele exibe carros luxuosos, como uma Lamborghini Huracán de R$ 4,5 milhões e uma Porsche Boxster amarelo avaliado em R$ 360 mil. Naldo tem até uma Hilux com bancos personalizados com o nome dele.

O ponto alto, provavelmente, fica para uma foto em um jatinho, na qual exibe uma mala cheia de dólares, enquanto ele abre uma garrafa de champanhe.

Naldo Benny tira foto ao lado de caixa eletrônico nos Estados Unidos Reprodução/Instagram Naldo e uma Porsche Boxster amarelo, avaliado em cerca de R$ 360 mil Reprodução/Instagram Naldo Benny passeia por Miami Reprodução/Instagram Naldo exibe vida de luxo e ostentação nas redes sociais Reprodução/Instagram Naldo e uma Porsche Boxster amarelo, avaliado em cerca de R$ 360 mil Reprodução/Instagram Cantor veste looks caros com relógios de grife Reprodução/Instagram Naldo Benny Reprodução/Instagram Naldo e uma Lamborghini Huracán que custa cerca de R$ 4,5 milhões Reprodução/Instagram