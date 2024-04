Reprodução/Instagram - 04.04.2024 Bruno Gagliasso foi comparado a Voldemort após raspar o cabelo





O ator Bruno Gagliasso divulgou um ensaio fotográfico na tarde desta quinta (04). Completamente careca e com as sobrancelhas raspadas, os seguidores do marido de Giovanna Ewbank o compararam ao vilão Voldemort, da saga "Harry Potter".

Uma vibe meio Voldemort . Muito da hora", escreveu um seguidor nos comentários da publicação. "Voldemort está diferente, está bonito", brincou uma segunda.



"Ainda bem que não fui a única que achei parecido", acrescentou uma terceira em tom de ironia. "Voldemort é você?", perguntou um quarto.



O novo visual do artista é para um filme que Gagliasso irá estrelar. O ator interpretará o irmão de Drauzio Varella em "Por Um Fio", adaptação cinematográfica do livro homônimo do médico.

