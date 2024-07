Instagram André Marques dá conselho após voltar a ganhar peso

O apresentador André Marques, de 44 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e conversou com seus seguidores. Dentre as perguntas, o apresentador aconselhou sobre a luta contra a obesidade.

Em uma das perguntas, um fã questionou: "Parabéns pela luta contra a obesidade. Fiz bariátrica, você poderia dar um conselho?". André disse: "Quem sou eu pra dar conselho? Eu já fiquei 10 anos com o mesmo peso, bem equilibrado, mas no passado eu engordei uns 5 a 7 quilinhos. Aí parei de fumar, [ganhei] mais uns 10 kgs. Já perdi uns 5, falta 10 ainda".

Segundo ele, "a luta contra a obesidade é para sempre, o alerta tem que estar ligado", ressaltando que não basta cirurgia de redução de estômago para dar fim ao problema.

André afirma: "A bariátrica não é a cura da obesidade. A obesidade não tem cura, [mas a bariátrica] é um dos métodos mais eficazes. Então, acho que você tem que aproveitar, seguir ao pé da letra o que o seu médico falar e não dar mole".

O apresentador passou pela cirurgia bariátrica em 2013, quando pesava cerca de 162 kg.

