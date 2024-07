Reprodução Instagram Pedro Cardoso

Conhecido por ter dado vida ao personagem Agostinho Carrara, do longevo seriado da Globo "A Grande Família", o ator Pedro Cardoso surpreendeu o público na última terça-feira (16), quando opinou sobre o futuro da antiga emissora que trabalhava, durante participação no "Sem Censura", da TV Cultura.





Segundo o artista, que não faz mais parte do time de atores contratados pelo canal, a líder em audiência "está acabando". Ele ainda justificou o argumento com a ida de atores brasileiros para empresas audiovisuais estrangeiras, a exemplo da Netflix e da FOX.





"Rede Globo está acabando infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem, eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses, como Netflix e Fox", declarou Pedro.





Cardoso ainda analisou a influência do canal no país. "A Rede Globo tinha um vínculo com o Brasil, é uma empresa brasileira, os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui, é importante para eles o Brasil", ponderou o ator ao decorrer do programa apresentado por Cissa Guimarães.

