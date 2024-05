Divulgação O ator anunciou o fim de seu contrato com a emissora

Marcello Novaes anunciou o fim de seu contrato fixo com a Globo após 36 anos. O ator se despede da emissora após viver Egisto, em Justiça 2, mas ainda assim não descarta a possibilidade de retornar para projetos que despertem nele o "desejo de não se acomodar".

A autora Manuela Dias, que foi responsável por escrever a série do Globoplay, também está à frente do remake de Vale Tudo, previsto para entrar no ar em março do próximo ano. Vale lembrar que a trama de 1988 marcou a estreia do artista na emissora.

"Eu saí, assim, vamos dizer, com chave de ouro, no meu último trabalho na TV Globo (...) Espero que ela me convide outras vezes, porque admiro seu trabalho. Justiça 2 é diferente porque ela não é uma sequência [da primeira temporada], não, é uma outra história (...) Poucas vezes eu li um roteiro em que eu falei: 'Nossa, aqui tá com uma cara de ser um grande sucesso'. Ou de ser um texto redondo, de fácil entendimento e surpreendente ao mesmo tempo. Isso está muito bem feito em Justiça", admitiu em entrevista à colunista Márcia Pereira.





Seu personagem Egisto teve uma morte trágica no 16° episódio, mas seu fantasma ainda irá retornar. Ele é um ex-segurança que se casou com a herdeira Jordana (Paolla Oliveira) de um fazendeiro, além de administrar uma gravadora e ser cúmplice de um assassinato. "A Paolla é minha amiga particular, é uma atriz por quem eu tenho um reconhecimento muito grande, uma admiração muito grande. É muito bom trabalhar com a Paolla sempre. A gente já tinha trabalhado com a Nanda, que é um doce de pessoa, uma menina, mas que, quando entra em cena, ela é um furacão, é literalmente um furacão. Então, eu estava muito bem nutrido de parceiras", explicou.

"É possível existir justiça num crime que não tem reparação? Por que, se te roubaram o carro, você pode ter o seu carro de volta. Mas a personagem, por exemplo, da Alice [Wegmann], que foi violentada durante dois anos, por mais que o personagem do Murilo [Benício] fique preso, não existe reparação. Então, onde está a possibilidade de justiça?", indagou a autora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko