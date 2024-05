Reprodução Instagram - 13.5.2024 Cissa Guimarães e Paulo César Pereio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães , de 67 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (1), um dia após a morte de Paulo César Pereio, ex-marido dela , para compartilhar um desabafo. A apresentadora fez uma publicação em homenagem a Nossa Senhora de Fátima.





"Em um mundo de incertezas, encontramos consolo nos braços amorosos de Nossa Senhora de Fátima, cuja presença ilumina nossas almas e renova nossa esperança", declarou. O ex-marido de Cissa, Paulo César Pereio, morreu no último domingo (12) aos 83 anos. Em meio ao tratamento de uma doença hepática grave , ele estava no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.





O ex-casal se relacionou entre os anos de 1976 e 1990. Após o anúncio da morte de Paulo César , Cissa veio a público lamentar a morte do antigo companheiro com o qual viveu por mais de 10 anos. "Pereio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos 'sucedâneos', Thomaz e João, que você pediu tanto para mim", disse.





"Fizemos filhos e história, meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno. Brilhe como sempre nos palcos e telas do céu para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem. Te amo e te reverencio imenso", acrescentou ela, em uma publicação de homenagem a Paulo César Pereio.

Paulo e os filhos que teve com Cissa Guimarães Reprodução/Instagram Paulo César Pereio vive no Retiro dos Artistas desde o início de 2020 Reprodução/Instagram - 02.06.2022 Paulo César Pereio Reprodução Ator Paulo César Pereio morre aos 83 anos Reprodução/Instagram O ator quebrou o fémur dias antes de morrer Reprodução Cissa Guimarães e Paulo César Pereio Reprodução Instagram - 13.5.2024





