Reprodução / Instagram Pedro Cardoso

O ator Pedro Cardoso, de “A Grande Família”, denunciou ter sido expulso do Consulado do Brasil em Lisboa, Portugal nesta quinta-feira (11). Segundo ele, foi 'agredido verbalmente' no local.

Pedro tentava há três semanas marcar a renovação do passaporte da família. Depois de horas tentando realizar o agendamento virtualmente, Pedro decidiu ir pessoalmente.





No Consulado, o vice-cônsul o constrangeu e o policial que trabalha no local o retirou à força. "Ele perguntou se alguém ali estava se desrespeitando ali dentro, tentando me constranger e criar uma espécie de interrogatório", afirmou.

Pedro acusou os funcionários do consulado de dificultarem a vida dos cidadãos. "Se aproveitaram da pandemia para criar um modus operandi constante em que a pessoa só é atendida se fizer um agendamento", disse ele em um vídeo compartilhado em nas redes sociais.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.