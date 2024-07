Reprodução Instagram Rico Melquiades e Matheus Freire

Vencedor de "A Fazenda 13" e ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil", o influenciador Rico Melquiades, de 31 anos, usou as redes sociais para anunciar que o relacionamento dele com o também influenciador Matheus Freire chegou ao fim.





Rico declarou que eles estão separados há 20 dias e detalhou que esperou se recompor para contar aos fãs do rompimento amoroso. "Como sou uma pessoa pública, devo uma satisfação a vocês. Estou solteiro há mais de 20 dias. Não estou chorando como das últimas vezes", iniciou.





"O que eu tinha para chorar, já chorei. Nas últimas semanas, estava gravando bem menos, porque estava muito triste, muito mal", explicou. Rico ainda enfatizou aos fãs que tem vivenciado um "luto" desde o término com Matheus. O ex-casal já havia rompido e reatado a relação outras duas vezes.





"Quando entro em um relacionamento, entro de cabeça. Não sou como blogueiros que acabam o relacionamento em um dia e depois, no outro dia, já está, feliz, viajando com amigos. Vivo o luto do relacionamento. Tem 20 dias e, hoje, estou um pouco melhor. A cada dia, a gente vai ficando melhor. Cada um vai seguir a sua vida", finalizou.

