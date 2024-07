Reprodução Instagram - 15.7.2024 Patrícia Poeta posa de biquíni na Grécia

Titular do matinal "Encontro", da Rede Globo, a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta, de 47 anos, tem usado as férias para viajar. Depois de uma passagem pela Espanha, a comunicadora resolveu viajar à Grécia, onde aproveitou para renovar o bronzeado.





Por meio das redes sociais, na manhã desta segunda-feira (15), Patrícia usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de biquíni. Nos registros, a ex-apresentadora do "Fantástico" aposta em uma peça de banho azul enquanto exibe o abdômen trincado. "Verão", legendou ela.





Nos comentários da postagem, a jornalista foi elogiada e tietada por fãs e colegas da classe artística. "Nossa gaúcha amada", escreveu o cantor e compositor Cleiton Borges. "Jesus, que linda", acrescentou a atriz Carolina Dieckmann. "Princesa da televisão", tietou um fã. "Belíssima como sempre", destacou outro. "Deslumbrante", opinou outra. "Maravilhosa", finalizou uma quarta internauta.





Quem está apresentando o 'Encontro'?

Afastada do matinal para curtir as férias, Patrícia Poeta está sendo substituída pelas jornalistas Tati Machado e Valéria Almeida . A dupla fica no comando do programa até a próxima segunda-feira (22), quando Patrícia retorna de férias para a atração.

