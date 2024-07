Reprodução Instagram Mc Loma e Melanie

A cantora e influenciadora MC Loma, de 21 anos, usou as redes sociais no último domingo (14) para contar um episódio traumático que vivenciou ao lado da filha, a pequena Melanie, de um ano. Segundo Loma, a criança se engasgou com uma pedaço de "coxinha", além de ter ficado "sem ar", "roxa" e com os olhos virados.





"A gente estava padaria e passamos um susto. Melanie não come muito bem. Fui pegar canja para ela comer, ela não quis canja. A Mariely pegou uma coxinha e ela quis a coxinha de Mariely", começou a funkeira, por meio dos stories do Instagram.





"Teve uma hora que ela deu uma parte [da coxinha] que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errado", acrescentou.





Loma declarou que, por conta do nervosismo, precisou da ajuda de um homem que estava na padaria e a auxiliou no desengasgo da filha. "Mariely começou a pedir socorro, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida. Depois disso, ela vomitou e ficou bem", destacou.





"Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo", finalizou.

