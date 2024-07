Reprodução/Instagram De férias, Patrícia Poeta posa com maiô recortado em praia na Espanha

Nesta sexta-feira (12), Patrícia Poeta abriu um álbum de fotos das férias na Espanha. A apresentadora tirou alguns dias de descanso do Encontro para aproveitar o verão europeu.

Para renovar o bronzeado, a artista apostou em um maiô estampado e com recortes nas laterais. Nas imagens, ela posou exibindo o look tanto na areia, quanto no mar.

"Energia é tudo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo em rasgarem elogios para Patrícia. "Lindíssima, belíssima", disse um; "Curva dessa mulher, pura poesia", comentou outro; "Ela é demais de linda", declarou um terceiro.

Vejas as fotos das férias de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta abriu um álbum de fotos das férias na Espanha Reprodução/Instagram A apresentadora tirou dias de descanso do Encontro para curtir o verão europeu Reprodução/Instagram A artista apostou em um maiô estampado e com recortes nas laterais Reprodução/Instagram Nas imagens, ela posou exibindo o look tanto na areia, quanto no mar Reprodução/Instagram Os admiradores não perderam tempo em rasgarem elogios para Patrícia Reprodução/Instagram





