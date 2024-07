Reprodução Instagram - 15.5.2024 Gracyanne Barbosa posa de lingerie

A influenciadora, fisiculturista e ex-dançarina do "Tchakabum" Gracyanne Barbosa, de 40 anos, usou as redes sociais no último domingo (14) para responder as críticas que recebeu por ter postado fotos de lingerie. Ela ainda comparou as diferenças de julgamento que as mulheres sofrem quando comparadas aos homens.





"Sinceramente? Acho uma grande bobeira! Quando um homem posta uma foto de sunga ou cueca, marcando [a região da genitália], a mulherada enlouquece, escreve coisas quentes, pede para ver mais ou postar outras fotos. Se outra mulher postar uma foto marcando, as mesmas vão lá criticar e dizer que é para aparecer", iniciou.



"Querem criar padrão até disso! Primeiro ficavam reclamando pelo tamanho, por achar pequena, disseram que não é proporcional ao meu corpo. Pois é, estão querendo militar no tamanho da minha 'per*reca', chega a ser bizarro. Agora reclamaram porque está aparecendo um pouquinho, ou porque está para fora, ou acham que foi de propósito", destacou.





A ex mulher de Belo ainda disse que tem "preguiça" de rebater estes tipos de comentários que alguns internautas fazem após as postagens de lingerie. "Eu tenho preguiça de ficar respondendo certas coisas. Acredito que tenham coisas muito mais importantes para se discutir em rede social. E quem nunca viu, um dia vai ver", ironizou.

Veja uma galeria de fotos em que Gracyanne surge de lingerie:

Gracyanne Barbosa posa com lingerie fio-dental Reprodução Instagram - 15.5.2024 Influencer fitness fez ensaio de fotos com roupas íntimas Reprodução Instagram - 15.5.2024 Gracyanne Barbosa está solteira Reprodução Instagram - 15.5.2024 De lingerie, Gracyanne posa para fotos Reprodução Instagram - 15.5.2024





