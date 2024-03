Reprodução Instagram - 26.3.2024 Carolina Dieckmann muda visual

Após vivenciar a advogada e professora de direito Lumiar Lorenzo em "Vai na Fé" (2023), Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para mostrar o novo visual dela depois do fim da novela, que foi o último trabalho dela na Rede Globo como contratada exclusiva. A postagem fez com que alguns internautas cogitassem a participação dela na releitura de "Vale Tudo", assinada por Manuela Dias.







"Será que esse hair (cabelo) perfeito vai ter quantos likes? Hahaha", brincou ela na legenda da publicação que fez no Instagram. No folhetim escrito por Rosane Svartman, Dieckmann havia deixado as madeixas curtas para a caracterização de Lumiar.





No entanto, agora, ela volta a usar os longos fios loiros, já característicos do visual dela. Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a intérprete de Lumiar. "Perfeita", escreveu uma. "Deusa", disse outra. "A mulher mais linda do mundo", afirmou uma terceira. "Belíssima", declarou ainda uma quarta.

Além dos elogios, os fãs da atriz questionaram se a mudança não seria para um novo trabalho na TV. "Para qual personagem será que ela fez essa mudança?", indagou um. "Heleninha Roitman vem aí", comentou outro, em referência a personagem da novela "Vale Tudo", que terá um remake na Globo em 2025. "Ela ia arrasar muito como Heleninha", pontuou ainda um terceiro.

