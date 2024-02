Reprodução/Globo - 14.07.2023 Patrícia Poeta apresenta o 'Encontro' na Globo

Apresentadora do matinal "Encontro", da Rede Globo, Patrícia Poeta contou aos telespectadores nesta terça-feira (20) que foi vítima de um erro médico quando teve dengue e preciso ficar 15 dias no hospital, sob supervisão de profissionais da saúde.







"Quando tive dengue há alguns anos, eu procurei um médico enquanto visitava a minha família no Sul, mas na época não tinham muitos casos de dengue. Então, esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol de quatro em quatro horas", lembrou ela, destacando o diagnóstico incorreto.





Como os sintomas que sentia continuaram, a jornalista optou por se consultar com outro profissional e ter uma segunda opinião sobre o quadro dela. Segundo Poeta, foi na visita com outro médico, dessa vez no Rio de Janeiro, que a doença infecciosa foi identificada, porém ela estava com "hepatite medicamentosa".





"Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, fui diagnosticada com dengue. No entanto, nessa altura, eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio", relembrou.





Patrícia Poeta foi submetida à pequenas doses de remédios, tendo em vista que apresentava, além da dengue, uma hepatite medicamentosa, ocasionada pelo excesso de medicamentos. "Ou seja, eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, pois já estava com o fígado afetado", finalizou.





