Reprodução: X Iza participou do Encontro com Patrícia Poeta desta terça (25)

A cantora Iza revelou, nesta terça, a data provável do nascimento de Nala, primeira filha da artista com o jogador de futebol Yuri Lima. A novidade foi contada durante a edição desta terça (25) do Encontro com Patrícia Poeta.



"Em outubro. Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos", disse Iza. Além disso, ela também falou sobre a sensação de ser mamãe de primeira viagem e detalhou as dificuldades desse momento da vida.

"Eu peguei todo mundo de surpresa, eu sempre imaginei como seria. E foi muito especial. Teve gente que congelou", disse ela ao relembrar de quando revelou à família que estava grávida. A cantora também relatou algumas questões próprias da gestação.

"Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito", expressou. "Tenho feito menos show. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito", acrescentou ela.

