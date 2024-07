Reprodução Shannen Doherty, estrela de 'Barrados no Baile'

Morre aos 53 anos a atriz Shannen Doherty, estrela da série de TV "Barrados no baile" e "Charmed". A artista partiu no último sábado (13). Ela lutava contra um câncer em estágio avançado. A informação foi dada pela revista People.



No comunicado publicado pela assessora de Shannen, Leslie Sloane, ela afirma: "É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença".

Luta contra o câncer

Em 2015, a atriz foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama. Em janeiro de 2023, ela passou por cirurgia cerebral e radioterapia. Na época, ela explicou que a doença se espalhou para seus ossos, o que a deixou com uma perspectiva de vida de 'mais 3 a 5 anos de vida'. No vídeo, Shannen afirma que o câncer deu metástase no cérebro.

Em abril, durante a participação em um podcast, a artista afirmou que estava fazendo a doação e venda de alguns pertences, e que estava em um tratamento contra um câncer de mama em estágio avançado. Segundo ela, o objetivo era "deixar as coisas mais fáceis" para a sua mãe, Rosa Doherty, caso ela viesse a falecer.

A atriz afirmou que estava priorizando os amigos e familiares, com o dinheiro das vendas sendo usados em viagens e experiências. Shannen conta que acumulou muitos móveis por causa de seu amor por antiguidades, mas que estava triste em ver eles guardados em depósitos.

Carreira

Shannen construiu uma carreira como atriz, estrelando o filme "Heathers". Mas o grande papel de sua vida foi em "Barrados no baile" por sua interpretação de Brenda, uma garota vinda de Minnesota que lutou para ser aceita entre seus colegas.

Brenda estava envolvida em um triângulo amoroso com Dylan McKay (Luke Perry) e Kelly Taylor (Jennie Garth). Nos bastidores, Shannen teve problemas com Jennie e outros colegas, levando a abandonar o elenco de "Barrados no baile" durante sua quarta temporada em 1994. O programa terminou em 2000.

Durante a participação no podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", em 2023, a atriz afirma que "se empolgava um pouco" quando frequentava boates aos 20 e poucos anos, e reconhece os problemas nos sets.

"Fui criada para ter uma opinião e que minha opinião deveria ser valorizada, então continuei pressionando contra aquela máquina, contra homens que realmente não queriam ouvir minha opinião. Mais tarde, aprendi a arte simples da diplomacia. Aprendi que pode haver uma maneira melhor de dizer algumas coisas", afirmou.

A atriz integrou o elenco de "Charmed", em 1998, interpretando Prue Halliwell, a mais velha de três irmãs com habilidades mágicas. Novamente, os bastidores foram envolvidos em polêmicas.

