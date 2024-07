Reprodução Iza e Yuri Lima

Após diversas declarações públicas de amor, entrevistas apaixonados e uma gravidez que está em curso, a cantora IZA anunciou o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, após a descoberta de uma traição.



A cantora, que está grávida de seis meses da primeira filha, Nala, se mostrava extremamente feliz com o relacionamento até então. Entretanto, a artista fez um duro e emocionante desabafo nas redes ao contar que foi traída pelo jogador.

IZA diz: "Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande."

Relembre o relacionamento

O casal começou o namorar no início de 2023, após IZA passar por um conturbado divórcio com o ex-marido Sérgio Santos, com quem a cantora ficou casada por quatro anos. Os rumores de que eles estariam juntos aumentaram quando o jogador do Mirassol publicou uma foto íntima da silhueta da cantora no espelho.

Entretanto, o anúncio oficial aconteceu em fevereiro de 2023, no Valentine's Day, o Dia dos Namorados dos Estados Unidos. Yuri compartilhou algumas fotos agarradinho com a cantora, com uma troca de declarações.





Yuri detalhou que sempre foi apaixonado na cantora, e tentava conhecê-la desde 2018, porém ela logo casou. Após descobrir sobre a separação, ele mandou mensagem para a artista e começou a flertar pelas redes sociais.



Ainda que o relacionamento do casal tenha sido pouco midiático, IZA sempre fez declarações para o namorado. Há dois dias, durante um show em Fortaleza, a cantora dedicou a música "Exclusiva" para Yuri e gritou: "Te amo, amor".

Durante o programa "Encontro" do dia 25, IZA fez outra declaração ao ex: "Também te amo, meu amor. Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível".

Ela havia se emocionado após o jogador fazer uma homenagem a ela durante a atração matinal da Globo: "Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado".

O jogador ainda fazia declarações de amor eterno à IZA nas redes sociais. Em uma publicação feita pela cantora, ele disse: "Eu vou fazer você sorrir assim para o resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós, mamãe".

Gravidez

Em abril de 2024, a cantora anunciou que estava esperando o primeiro filho com o jogador. Nas redes sociais, ela contou que era uma menina e que vai se chamar Nala, em homenagem a personagem dublada pela cantora em "O Rei Leão", filme de 2019.

O chá revelação foi mostrado nas redes sociais, com uma cerimônia intimista, em que eles descobriram juntos o sexo do bebê.

