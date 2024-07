Reprodução Instagram/TV Globo Luigi Baricelli atualmente; ator interpretou Raul em 'Alma Gêmea'

Conhecidos pelos papéis que interpretou em novelas da Rede Globo, o ator Luigi Baricelli completou 53 anos de vida no último domingo (14), mesma data em que realizou um dos grandes sonhos: fazer uma prova de triatlo . Afastado da TV, o artista tem se dedicado aos esportes.



“Muito obrigado a todos que me encontraram lá e estão me marcando nos stories cumprindo o desafio e me dando esse presente. Fico imensamente grato em saber que todos estão em movimento! Não poderia desejar um presente melhor”, escreveu ele, após ver que os seguidores estavam se exercitando após um pedido dele.



“Tudo isso é para trazer às nossas vidas um novo equilíbrio entre corpo e mente, reduzindo a insatisfação pessoal, diminuindo o estresse e aumentando nossa autoconfiança, resiliência e equilíbrio”, acrescentou.



Mudança

Luigi decidiu sair do Brasil em 2015. Junto com a família, o ator se mudou para os Estados Unidos e vive no país até hoje. Em 2023, ele usou as redes sociais para contar que havia conquistado a cidadania americana.



No ar na Globo

Ainda que tenha se afastado das telinhas, o artista pode ser visto atualmente na grade da Globo. Em 2006, ele integrou o elenco de “Alma Gêmea” como Raul. A trama espírita de Walcyr Carrasco está sendo reprisada pela Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”.

