Reprodução/Twitter Larissa Tomásia assume romance com Plínio Simões

A ex-BBB 22 Larissa Tomásia surpreendeu os internautas neste sábado (6) ao assumir um romance com Plínio Simões, que participou do "Puxadinho" para concorrer a uma vaga na atual edição do reality.

Usando a sua conta no X (antigo Twitter), a influenciadora compartilhou uma foto ao lado do amado e escreveu: "Não sou boba nem inocente", fazendo referência a um meme que ficou famoso na rede social durante a sua participação no BBB.

Eu não sou boba e nem inocente🗣️… 👩‍❤️‍💋‍👨💖 @PlinioSimoes pic.twitter.com/vVzppud2wS — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) April 6, 2024

Ela ainda interagiu com um seguidor que estranhou o relacionamento "repentino" dos dois, afirmando que o namoro já dura três meses.

O romance entre Larissa e Plínio surgiu durante o Carnaval, quando o casal foi flagrado junto em um camarote em Salvador.

