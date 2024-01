Reprodução/Youtube Larissa Tomásia relembra perrengues no banheiro do BBB

Larissa Tomásia não escondeu os perrengues que passou durante a sua participação no BBB 22 com o uso dos dois banheiros para mais de 20 pessoas na casa.

No AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, a ex-BBB revelou os detalhes da higiene na casa com tantas câmeras.





"Eu só ficava imaginando como eu iria 'bater a gilete' [se depilar], porque era muito complicado, tinha câmera para todos os lados, até no box", contou ela.

Apesar da dificuldade, a influenciadora ressaltou que conseguiu realizar as atividades sem muitas polêmicas. "Eu dava o meu jeitinho, eu era uma ninja. Pelo menos na parte de baixo não vazou. O meu peito, quando eu saí, estava em tudo o que era grupo. Eu fui pro jogo mesmo, para me jogar", brincou.

Além disso, Larissa detalhou o uso os banheiros privativos, que só contam com um vaso sanitário e uma câmera, vista apenas pela produção.

"Se for para fazer xixi, a gente tem que fazer o xixi e sair. Não pode ficar trancado no banheiro. Se for para fazer o número 2, como eles estão vendo que estamos fazendo nossas necessidades, pode ficar a vontade, mas terminou tem que se limpar e sair, não pode demorar muito não", revelou.

Questionada sobre os "alívios", a ex-sister afirmou que não existem privações vindas do programa. "Na minha edição o Abravanel [Tiago] falou que tinha ido ao banheiro 'bater uma'. Quem quiser que fique a vontade".

Como todo ano, os questionamentos sobre a convivência entre os participantes e a limpeza da casa veem a tona. Moradora do quarto Lollipop, Larissa entregou que não é fácil viver na suíte.

"Aquele banheiro do outro quarto é babado. O quarto fica fedendo, dá dor de cabeça, pelo menos em mim", contou ela.

