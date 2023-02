Reprodução/YouTube/iG - 10.02.2023 Larissa Tomásia participou do 'AUÊ', programa de entretenimento do iG Gente

A ex-BBB22 Larissa Tomásia foi a convidada desta sexta-feira (10) do "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente e afirmou estar solteira, mas que está tomando cuidado em manter relações amorosas com alguém.

A influenciadora conta que é uma pessoa que, no momento, está focando mais no trabalho, mas é uma pessoa que gosta de viver com um "contatinho" por vez.

"Eu sou uma pessoa que no momento eu estou focada no meu trabalho, mas eu também sou uma pessoa que gosta de ficar com um 'contatinho' só. Eu passo um tempo ficando com esse contatinho, aí quando vejo que não está dando certo, fico um pouco sozinha, aí um novo contatinho, passo um tempo ficando com ele e assim vai", disse ela em meio a risadas.

Ao ser questionada do Carnaval, se será um contatinho ou estará liberada várias bocas na folia, Larissa disse que não quer mais sair nas páginas de fofoca ficando com alguém, a não ser que seja com álguem que ela já venha tendo um relacionamento. "Depois que eu saí nas páginas, a última vez foi com o Gui Araújo, eu decidi que eu nunca mais iria sair em página de fofoca ficando com alguém, a não ser que seja com alguém que eu já venha ficando.", disse ela.

Larissa afirma que não qer ser conhecida por ficar com vários famosos e sim pelo trabalho, pelo conteúdo, memes. "Eu não quero ser conhecida como 'a famosa que fica com vários famosos', eu quero ser conhecida pelo meu trabalho, pelos memes, pelo meu esforço de estar na redes mostrando conteúdo. Não por uma pessoa que só fica com famosos", afirmou ela.

Larissa afirmou que mesmo no Carnaval, ela deixa de ficar com alguém em público por medo da reação das pessoas. "Eu deixo de ficar, quero ser conhecida por outras pessoas. Nada vai me impedir de, depois do Carnaval, eu conversar com esta pessoa e essa pessoa vir até mim. Tudo seu o seu tempo.", disse ela.

A ex-BBB conta que tem toda uma estratégia para quando sai com um affair em público. "Ás vezes a gente sai em lugares públicos e fica de boa, tem toda uma estratégia. Eu estou muito reservada em relação a isso, podem ver que nunca mais saiu nada sobre mim com ninguém, eu estou bem reservada.", conta ela.

