Reprodução Instagram - 4.7.2024 De biquíni branco, Marina Ruy Barbosa curte praia no Caribe

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, surpreendeu o público nesta quinta-feira (4). O motivo? Ter surgido de biquíni branco em cliques sensuais que publicou nas redes sociais. Ela está de férias em uma ilha paradisíaca de St. Barths, no Caribe, ponto turístico que é muito visitado por famosos da classe artística.







Nas fotos, Barbosa aposta em um biquíni asa delta e também em acessórios praianos, como brincos, anéis e colares com pingentes de conchas. Outro modelito que se destacou no álbum publicado pela ruiva no Instagram foi um vestido de crochê da cor creme.





Marina Ruy Barbosa está de férias desde o fim de "Fuzuê" (2024), novela em que deu vida à vilã Preciosa Montebello. Após o término do folhetim, que foi rechaçassado pela crítica especializada e enfrentou níveis baixíssimos de audiência, ela encerrou o contrato de exclusividade com a Globo.





Agora, a ruiva passa a assinar com a emissora por obra certa e fica livre para fechar trabalhos em canais concorrentes ou até mesmo em plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video e Disney +. O modelo é semelhante ao de outros ex-globais, como Gloria Pires, Camila Queiroz e Juliana Paes.

Marina Ruy Barbosa apostou em acessórios temáticos, como anéis e colares com pingente de conchas Reprodução Instagram - 4.7.2024 Marina Ruy Barbosa posa com vestido de crochê Reprodução Instagram - 4.7.2024 Marina Ruy Barbosa saiu da Rede Globo após dar vida à vilã Preciosa em 'Fuzuê" Reprodução Instagram - 4.7.2024 De biquíni branco, Marina Ruy Barbosa curte praia no Caribe Reprodução Instagram - 4.7.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp