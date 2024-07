Reprodução Instagram - 3.7.2024 Sheron Menezzes

A atriz Sheron Menezzes , de 40 anos, encantou os fãs e seguidores na última terça-feira (2), quando usou as redes sociais para compartilhar um registro dela durante um passeio de barco. De biquíni rosa, ela reuniu elogios pela boa forma física.



“Fui nadar com o boto e virei sereia”, escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. “Maravilhosa e realmente linda”, elogiou um internauta. “Musa”, completou outra. “Perfeita essa sereia”, disse ainda um terceiro. "Belíssima", acrescentou uma quarta.



Além dos fãs, Sheron foi tietada por uma colega de profissão que conheceu recentemente na primeira trama que protagonizou na Rede Globo: Clara Moneke. “Gente! Quem tem joga”, escreveu a intérprete, em referência à beleza de Menezzes.



As duas atrizes se conheceram durante as gravações de “Vai na Fé”, narrativa escrita por Rosane Svartman em 2023. Na trama, Sheron dava vida à protagonista Sol, enquanto Moneke assumiu Kate, coadjuvante que se destacou ao decorrer do folhetim, sucesso de audiência na faixa das sete.

