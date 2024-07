Reprodução Instagram - 4.7.2024 Jack Abecassis e Davi Brito

A esteticista Jack Abecassis, que virou assunto nas redes sociais após ter massageado Davi Brito, do "BBB 24", resolveu se pronunciar sobre a polêmica em que foi envolvida: internautas haviam acusado o ex-BBB de ter se excitado durante a sessão de massagem.





"Vi repercutindo a respeito do Davi, que eu fiz uma massagem nele. Não é massagem, isso é uma moxaterapia. Ele estava no seu momento, relaxando, porque a moxaterapia é um tratamento e cada paciente tem o seu. Eu estava fazendo uma sessão nele com sal grosso no umbigo", iniciou ela.





A esteticista pontuou que não se sentiu desrespeitada ou invadida e que o ex-brother foi "uma ótima pessoa". "Isso não é massagem. Isso tava repercutindo de forma negativa, que o Davi estava me desrespeitando, e eu, como profissional, não me senti invadida. Isso aí é o Davi no seu momento, e eu como profissional, vim dizer que não me senti desrespeitada. Muito pelo contrário. Davi foi uma ótima pessoa", acrescentou.





Após a declaração da profissional, Davi também veio a público rebater as acusações de que teria se excitado durante a sessão. "Toma aí, seus fofoqueiros. Boa noite, olhem os Stories passados. Falaram que eu estava excitado, que eu estava desrespeitando a mulher. Peguem esse vídeo e postem aí para a mídia ver. Falar mal é fácil. Seus fofoqueiros", finalizou ele, que vive um affair com Tamires Assis, a musa do Boi Garantido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp