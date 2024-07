Reprodução/Instagram Mãe de Marina Ruy Barbosa impressiona por beleza exuberante em clique ao lado da atriz

Mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa roubou a cena em aparição pública com a filha no último domingo (30). Aos 55 anos, a matriarca chamou atenção dos internautas pela beleza exuberante.

Marina completou 29 anos e ganhou uma declaração da mãe. "Te desejo o melhor da vida meu amor! Te amo além da vida! Saúde, amor e sucesso!", desejou Gio Ruy Barbosa ao publicar uma foto com a herdeira.

Além de Gio, a atriz curtiu a data ao lado do noivo, Abdul Fares, e do pai, Paulo Ruy Barbosa. A família saiu para jantar em um barco com muita classe.

Quem é Gio Ruy Barbosa

Gioconda Ruy Barbosa é empresária e artista plástica. É casada com o fotógrafo Paulo Ruy Barbosa há mais de 25 anos. Os dois têm uma única filha, Marina.

Gio Ruy Barbosa acumula mais de 232 mil seguidores somente no Instagram, rede social na qual mantém o perfil fechado. Hoje, ela é dona de uma loja de artigos de luxo de segunda mão.

Em 2022, a matriarca precisou se explicar após comprar uma mansão de 731 m² e R$ 5,7 milhões em um condomínio no Rio de Janeiro. Isso porque, à época, circularam rumores de que o imóvel teria sido um presente da filha.

Gio negou a informação, mas fez questão de exaltar Marina. "A casa foi comprada, sim, mas fui eu e meu marido que compramos, não Marina como está sendo falado. Se tivesse sido ela, estaria tudo bem do mesmo jeito, mas não foi. Para reforçar, Marina é uma ótima filha e, se fosse o caso, eu aceitaria o presente com muito amor", declarou a empresária.



Marina Ruy Barbosa completou 29 anos no domingo (30) e passou a data com os pais Reprodução/Instagram Gio Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa é filha única Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e os pais em viagem a Tóquio, no Japão. Foto publicada em março de 2024 Reprodução/Instagram Atriz em passeio com a família em abril de 2024 Reprodução/Instagram A ruiva sempre aparece em cliques com a família nas redes sociais Reprodução/Instagram

