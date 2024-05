Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa diz 'não' para a Globo e encerra contrato com a emissora

Na Globo desde o nove anos de idade, Marina Ruy Barbosa pôs um fim no contrato com a emissora. A direção até chegou a oferecer um papel de destaque para a ruiva no remake de "Vale Tudo" (1988), mas não foi o suficiente para convencê-la a voltar atrás da decisão. As informações são do site Notícias da TV.

Segundo a publicação, Marina não quis manter o vínculo de exclusividade com a TV Globo para poder ter mais liberdade na escolha dos próprios papéis. Estar em "Fuzuê" (2023), por exemplo, não era algo que ela queria, já que preferia se dedicar a projetos mais curtos, como as séries, embora tenha gostado de dar vida à vilã Preciosa.

Com um salário de cerca de R$ 350 mil e cachês em torno de R$ 500 mil, a atriz de 28 anos participou de mais de 15 projetos na casa, entre eles, "Começar de Novo" (2004), sua primeira novela, "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018). Marina agora está em negociação com uma plataforma de streaming e deve fechar acordo em breve.

