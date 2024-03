Reprodução Instagram - 21.3.2024 Elenco de 'Fuzuê' se reúne em Nova York

Escrita por Gustavo Reiz e dirigida por Fabrício Mamberti, "Fuzuê" chegou ao fim, mas a amizade entre o elenco ultrapassou as telinhas. Na manhã desta quinta-feira (21), os atores se reuniram em Nova York e compartilharam os registros nas redes sociais.







Fernanda Rodrigues, Lilia Cabral, Douglas Silva, Nicolas Prattes e Edson Celulari são alguns dos nomes que estão na viagem pelos Estados Unidos. Eles interpretaram, respectivamente, Alícia, Bebel, Cláudio, Miguel e Nero na narrativa que marcou a estreia de Gustavo Reiz na Rede Globo.





Na última quarta-feira (20), os atores se reuniram para celebrar o aniversário de Edson Celulari, que completou 66 anos de idade. Além dos artistas, o filho do aniversariante, Enzo Celulari, também esteve presente.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Fuzuê" foi lançada em agosto de 2023 e terminou em março deste ano. A trama central girava em torno da busca por um tesouro escondido, mas sofreu modificações ao decorrer dos capítulos devido às dificuldades na fidelização da audiência.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: