Reprodução Instagram - 2.7.2024 Angelica posa de biquíni

A apresentadora Angelica , de 50 anos, surpreendeu o público na última segunda-feira (1º). O motivo? Ter aparecido de biquíni em meio às quedas nas temperaturas e ao aumento do frio no inverno brasileiro.



“Que frio, hein?”, brincou a esposa de Luciano Huck na legenda da postagem que fez no Instagram. O registro foi elogiado por internautas, que também brincaram com o uso da peça de banho durante um dia pouco ensolarado.



“Que deusa”, elogiou um seguidor. “Musa! Bela friaca”, brincou Paolla Oliveira, que estreou “Justiça 2”. “Gata”, continuou outra internauta. “Maravilhosa”, disse mais um. “Que espetáculo”, finalizou outro.



Carreira

Em maio deste ano, a apresentadora usou as redes sociais para contar que apresentaria um novo programa, agora voltado para homens. Trata-se de “Angelica: 50 e uns”, uma variação de “Angelica: 50 e Tanto”, que focava em mulheres.



“São temas megaimportantes, como corpo e desejo. E, neste papo, sempre teremos uma convidada. Nós vamos mostrar ou intervir como nós, mulheres, pensamos. Eu tô animada para mostrar pra vocês tudo isso”, disse a época.

