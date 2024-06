Aguinaldo Silva , famoso autor de novelas do Brasil, revelou detalhes inéditos sobre sua saída da Globo, que ocorreu em 2020 após quatro décadas de colaboração com a emissora.

No seu novo livro, "Meu Passado me Perdoa", com lançamento previsto para o dia 10 de julho pela editora Todavia, Silva conta que recebeu uma ligação de um funcionário da Globo em 1º de janeiro de 2020. Segundo ele, isso ocorreu enquanto dormia em um hotel de luxo em Portugal, após a celebração do Réveillon. O novelista relatou que, ao atender a chamada, pediu ao funcionário que ligasse novamente no dia seguinte para esclarecer a situação, o que foi feito.

Demissão

Ele então foi informado que seu contrato se encerraria em 29 de fevereiro. O veterano aproveitou para alfinetar ao mencionar que, mesmo após sua demissão, as novelas "Fina Estampa" (2011) e "Império" (2014) foram reprisadas no horário nobre durante a pandemia de Covid-19, que interrompeu as gravações das produções da emissora entre 2020 e 2021.

“Me mandaram à merda” “Ao saber dessa notícia, mesmo de máscara e com o vidrinho de álcool em gel a postos, confesso que saí pelos corredores da minha casa a dançar o mambo. Três meses tinham se passado desde que o tal sujeito me ligara às oito horas de um dia 1º de janeiro para dizer que a emissora não estava mais interessada no meu trabalho, ou seja, me mandando à merda. E lá estava eu de novo no horário nobre!”, pontuou Aguinaldo Silva.