Reprodução Pai de Marina Ruy Barbosa faz declaração polêmica: 'Morrem de inveja'

Paulo Ruy Barbosa, pai de Marina, chamou atenção nesta quinta-feira (23) após uma declaração polêmica viralizar nas redes sociais. No Instagram, o veterano elogiou a performance de Marina Ruy Barbosa em Cannes, na França, indicando que outras pessoas morrem de inveja dela.

Assim como outros famosos brasileiros, Marina Ruy Barbosa está curtindo a temporada do festival de cinema de Cannes, um dos mais prestigiados pela indústria audiovisual.

Usualmente, celebridades aproveitam o momento para desfilar no tapete vermelho com looks de gala e joias luxuosas. Esse foi o caso de Marina Ruy Barbosa, que ganhou destaque pela beleza e elegância apresentada no evento.

"Semana muito difícil para aquelas que morrem de inveja da Marina! Destaque total em Cannes, muito elogiada pela mídia internacional que acompanha o festival!", comentou o pai da atriz, gerando polêmica nas redes.

"O velho hábito do brasileiro de que para elogiar umas precisam desfavorecer outros. Podia limitar a mensagem em elogios a filha", opinou uma internauta da plataforma de Zuckerberg. "Eu também coloco meu filho no pedestal, ele tá é certo", defendeu outra.