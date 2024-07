Reprodução Instagram - 2.7.2024 Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com os filhos gêmeos Roque e Raul

O casal de atores Emilio Dantas e Fabiula Nascimento usou as redes sociais na última segunda-feira (1º) para compartilhar um álbum de fotos que encantou fãs e seguidores. Eles compartilharam registros de uma viagem em família para um parque aquático.





A dupla estava acompanhada dos filhos gêmeos de 2 anos: Roque e Raul. A família decidiu aproveitar o momento de férias e descanso em Fortaleza, no Ceará. Lá, eles aproveitaram para renovar o bronzeado e se divertir nos brinquedos do "Beach Park".





"Nesse último fim de semana fomos conhecer o Beach Park. Há um tempo que desejávamos conhecer essa delícia de lugar e foi tudo! Desde a hospedagem até a diversão infinita desse lugar mágico. As crianças amaram e nós também! Voltamos recarregados. Gracias", escreveu o casal na legenda da postagem feita no Instagram.

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas brincam em gangorra aquática com os filhos gêmeos Roque e Raul Reprodução Instagram - 2.7.2024 Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com os filhos gêmeos Roque e Raul posam com equipe de parque aquático Reprodução Instagram - 2.7.2024 Roque e Raul nasceram em janeiro de 2022 Reprodução Instagram - 2.7.2024 Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com os filhos gêmeos Roque e Raul Reprodução Instagram - 2.7.2024





Conhecidos por atuarem em folhetins da Rede Globo, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas estão juntos desde 2016. Eles já gravaram uma novela juntos: "Segundo Sol" (2016), assinada por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de "Mania de Você", narrativa que substituirá "Renascer" em setembro deste ano. O casal é pai dos pequenos Roque e Raul, que nasceram em janeiro de 2022.

