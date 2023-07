Globo/Rafaela Cassiano/Instagram Theo em 'Vai na Fé', Emilio Dantas radicaliza no visual após gravações

Com o final das gravações de Vai na Fé, e elenco da novela resolveu inovar no visual. Após Clara Moneke , foi a vez de Emilio Dantas exibir o resultado.

O ator realmente radicalizou ao aparecer com os fios loiros e com detalhes coloridos.





A cabeleireira compartilhou fotos do intérprete do vilão Theo mostrando a novidade e surpreendeu os seguidores com o visual degrade.

"Pra tirar o peso do Theo com muita alegria. Ator fantástico", elogiou um internauta; "Lindo!!! Alegre", comentou outra; "É bonito até careca!", declarou uma terceira.

Até mesmo a esposa de Emilio, a atriz Fabiula Nascimento fez questão de elogiar o marido. "Tudão", disse ela.

