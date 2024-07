Reprodução/Instagram Davi Brito

Davi Brito, o campeão do "Big Brother Brasil 2024" se envolveu em outra polêmica. Dessa vez, o baiano usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparecia sendo massageado por uma profissional, mas acabou recebendo críticas e foi acusado por internautas de ter ficado excitado durante a sessão.







O momento dividiu opiniões nas redes sociais. Por um lado, parte da web criticou a conduta do ex-motorista de aplicativo, alegando que era um desrespeito com a massagista que o massageava e foi exposta enquanto fazia seu trabalho.





"Deveriam ter respeitado ao menos a profissional que está a trabalhar, e não mostrar o rosto da mesma, esse não cansa de ser ridículo", opinou um. "Coitada da moça trabalhando, imagina se é casada, essa exposição toda. Não gostei e achei falta de respeito", acrescentou outra. "Tenha respeito pela massagista", completou mais um.







No entanto, outros internautas defenderam que o ex-BBB não teria ficado excitado e que o volume exposto na toalha era "normal". "Ele só está relaxado", declarou uma usuária do X, antigo Twitter. "Isso é normal durante massagens", continuou um segundo.



Assista o vídeo publicado por Davi:

🚨VEJA: Davi Brito, campeão do BBB, recebendo massagem em Parintins pic.twitter.com/RnVYXt9CwL — Alfinetei (@ALFINETEI) June 29, 2024





