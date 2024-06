Reprodução/Instagram Davi Brito ostenta nova vida após vitória do BBB 24; confira

Após sair milionário do BBB 24, Davi Brito vive uma vida bem diferente e faz questão de dividir a alegria de poder proporcionar o luxo para si e para a família. A vitória no reality da Globo garantiu R$ 2,92 milhões no bolso.

O baiano agora possui uma mansão na Bahia e carro próprio. "Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas a minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bora viver", comemorou ele nas redes sociais.

Em entrevista ao Extra, o ex-motorista de aplicativo contou que comprou um apartamento para a mãe e uma casa para o pai.

Apesar da ostentação com aluguel de mansões e passeios de lancha e jet ski, Davi afirmou que investiu o dinheiro do prêmio, além de imóveis para aluguel.

Queridinho da edição do BBB 24, o baiano sofre ondas de ataques e chegou a perder mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

