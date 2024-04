Reprodução/Globo - 12.04.2024 Davi venceu última prova do 'BBB 24' e está na final





Davi venceu a última prova do "BBB 24" e garantiu a primeira vaga na final da temporada. A prova do finalista foi uma competição de resistência, que começou na madrugada desta sexta-feira (12), após a eliminação de Beatriz do reality show . Além da presença na final, o campeão também ganhou um carro, avaliado em, no mínimo, R$ 240 mil.





Como foi a prova do finalista?

Matteus foi o primeiro a deixar a prova, por volta das 2h da madrugada. O estudante passou mal, reclamou da tontura na plataforma giratória e desistiu, vomitando ao sair do posto.





Já Isabelle começou a passar mal às 6h da manhã e tentou resistir mais um pouco antes de deixar a competição, cerca de uma hora depois. A dançarina chorou com a decisão que a colocou no paredão e também vomitou.





Alane e Davi foram os últimos a resistirem na disputa. Após mais de 10 horas de resistência, a atriz desistiu da prova por volta das 10h. O motorista de aplicativo celebrou muito a vitória e o prêmio do carro, enquanto a sister caiu no choro no chão do gramado.









Enquanto Alane está no chão chorando após a Prova, Davi passa comemorando ser o último a deixar a Prova do Finalista de Resistência. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PBBEv4YbDc — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2024









O último paredão do "BBB 24" foi formado com Alane, Isabelle e Matteus. Um participante será eliminado no domingo (14) e os três finalistas seguem na casa até terça-feira (16), dia da grande final do programa da Globo.

