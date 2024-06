Reprodução Instagram - 28.6.2024 Ludmilla deixou parte da calcinha rosa à mostra

A cantora, compositora e ex-técnica do "The Voice Brasil" Ludmilla usou as redes sociais na última quinta-feira (27) para publicar um álbum com fotos ousadas. Os cliques repercutiram entre a base de fãs da musicista e até Brunna Gonçalves reagiu aos registros.





"Que gostosa! Vem logo para casa", comentou a ex-BBB, que se casou com a funkeira em 2019. Na postagem, Ludmilla surgia com uma minissaia jeans curtíssima e um top branco. A cantora ainda entrou na trend do momento e deixou parte da calcinha à mostra.





Além da declaração da companheira, a ex-técnica do "The Voice Brasil" recebeu diversos elogios dos fãs que a acompanham nas redes sociais. "Toda gostosona", escreveu uma usuária do Instagram. "Amo essa versão cacheada, rainha", completou outra, em referência aos cachos nos cabelos da cantora. "Surreal de tão linda", acrescentou um terceiro.

Além da composição e do canto, Ludmilla tem se dedicado à atuação





Neste mês, Ludmilla esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde comprou um luxuoso apartamento. O imóvel, avaliado em R$ 13,5 milhões, fica localizado na Flórida. "Estou muito boa em guardar segredo. Estava louca para contar essa novidade para vocês: tenho um apartamento em Miami agora", disse à época.

