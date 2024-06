Reprodução Record TV Lucas Albú em 'A Grande Conquista 2'

"A Grande Conquista 2" teve o sétimo eliminado revelado na última quinta-feira (27): Lucas Albú. O participante recebeu apenas 27,22% dos votos em uma disputa contra outros dois colegas de confinamento do reality da Record TV: João Haddad e Guipa .







Haddad foi o primeiro a ser salvo durante o discurso de eliminação feito pela apresentadora da atração, a jornalista e ex-peoa de "A Fazenda" Rachel Sheherazade. Após salvar um dos conquisteiros, Rachel cravou a eliminação de Lucas e o salvamento de Guipa.





Lucas Albú foi colocado na Zona de Risco por um voto em consenso de Brenno e Kaio , os donos da Mansão nesta semana. Após deixar a competição televisiva, o ex-participante de "A Grande Conquista 2" afirmou ter ficado surpreso por ser colocado na berlinda por Brenno e Kaio.





"Ainda preciso processar o que deu certo e o que deu errado. Confesso que essa indicação dos Donos não era algo que eu esperava, principalmente do Brenno. Sempre me posicionei. Não sou uma pessoa que gosta de brigar, desrespeitar ou falar alto. Talvez seja isso", disse durante participação no "Grande React".

