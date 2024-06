Reprodução Instagram - 28.6.2024 Jennifer Lopez também é atriz

A atriz e cantora Jennifer Lopez, de 54 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (28) para resgatar um álbum de registros sensuais que ela fez para um trabalho musical. Trata-se das fotos promocionais do álbum "A.K.A", lançado em junho de 2014.







Trajada com um look vermelho vazado que se destaca pelo decote, a artista surpreendeu por não ter usado sutiã embaixo do vestido. Além da vestimenta sensual, Lopez ostentava acessórios dourados. "10 anos de A.K.A.", escreveu a musicista como legenda da postagem.





Nos comentários da publicação, a base de fãs que acompanha os trabalhos artísticos de Jennifer rasgou elogios a ela. "Absolutamente fenomenal", destacou uma usuária do Instagram. "Rainha", completou uma segunda. "Amo você, Barbie", brincou outro fã. "Icônica", acrescentou um quarto. "Linda", finalizou um quinto.





Além da trajetória na indústria fonográfica internacional, Jennifer Lopez tem se dedicado à atuação. O último trabalho dela como atriz foi em "Atlas", lançado na Netflix em maio deste ano. Durante a divulgação do filme, ela foi perguntada sobre a relação com o então marido Ben Affleck, mas não detalhou como está a relação. A imprensa americana tem repercutido rumores de uma suposta crise no casamento deles.

Jennifer Lopez enfrenta rumores de crise no casamento com Ben Affleck Reprodução Instagram - 28.6.2024





