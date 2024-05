Reprodução Brunna Gonçalves

A ex-BBB Brunna Gonçalves realizou uma cirurgia estética nesta segunda-feira (13). No Instagram, a esposa da cantora Ludmilla exibiu as marcações que antecederam a frontoplastia, procedimento que visa reduzir o tamanho da testa.



Através dos Stories, Brunna Gonçalves introduziu a novidade afirmando ter realizado um sonho. "Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar", declarou, aparecendo já com o curativo ao redor da cabeça.

Aos seguidores, a esposa de Ludmilla confessou que tinha insegurança relacionada a autoestima, devido ao tamanho da testa. Ela explicou que por muitas vezes deixou de fazer penteados para não enfatizar a região.

"Eu to muito feliz e realizada com tudo isso, só felicidade", revelou Brunna, dizendo já ter visto fotos do pós-cirúrgico imediato.

Veja as fotos: