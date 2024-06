Reprodução/Instagram Ludmilla compra cobertura em Miami





Aos 29 anos, a cantora Ludmilla , natural de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, adquiriu um novo apartamento em Miami, nos Estados Unidos. O imóvel, localizado em EdgeWater, na Flórida, possui quatro quartos e foi comprado por R$ 13,5 milhões.





Nas redes sociais, Ludmilla compartilhou detalhes sobre sua nova residência em um condomínio de luxo, revelando que a compra foi feita durante sua participação no festival Coachella, em abril. "Estou muito boa em guardar segredo. Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí", celebrou ela nos stories, revelando que o imóvel passou por uma minirreforma. Lud também mostrou a vista incrível do seu novo apartamento.

O apartamento foi adquirido com a ajuda de Juliana Fernandes, conhecida como a corretora dos famosos, e de seu sócio Rodrigo Branco, que também é vizinho de Ludmilla e compartilhou vídeos do novo lar da cantora.

"Não vou nem na rua hoje, janelão com vista poderosa. Hoje só vou ficar em 'my house'", brincou Ludmilla.